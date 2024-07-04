Κρήτη: Προθεσμία πήρε ο 36 χρονος που σκότωσε τον μπατζανάκη του σε γλέντι

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχομένη Δευτέρα 8-7-2024 στις 12 το μεσημέρι, ζήτησε και έλαβε ο 36χρονος άνδρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 32χρονου στο Οροπέδιο Καθαρού στο Λασίθι, μετά από άσκοπους πυροβολισμούς, στη διάρκεια εκδήλωσης για το κούρεμα προβάτων (κουρές).

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ Τετάρτης 3-7-2024 , με τον 36χρονο να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Νεαπόλεως, με το συνήγορο υπεράσπισής του να δηλώνει ότι ο 36χρονος βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σημειώνοντας ότι οι δύο άνδρες ήταν πολύ αγαπημένοι.

«Το τραγικό γεγονός έγινε υπό συνθήκες έντονης μέθης με τη χρήση του όπλου. Τη στιγμή που εκείνος πήγε να πυροβολήσει στον αέρα, πέρασε το θύμα από μπροστά του και δέχθηκε τη μοιραία σφαίρα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορός του Γιώργος Στειακάκης.

