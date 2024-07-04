Με τρεις ψήφους υπέρ και δύο κατά το Περιφερειακό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκρινε πως δεν πρέπει να τεθεί σε αργία η βρεφονηπιοκόμος δημοτικού παιδικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης -η οποία βάσει των καταγγελιών γονέων εφήρμοζε την απομόνωση των νηπίων ως «μέσο διαπαιδαγώγησής» τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ τα τρία εκ των συνολικά πέντε μελών του εν λόγω Συμβουλίου -επίσης εκπαιδευτικοί- φέρεται να γνωμοδοτούν υπέρ της απαλλαγής της βρεφονηπιοκόμου λόγω αμφιβολιών καθώς εκτιμούν πως δεν αποδεικνύεται ασφαλώς η τέλεση του αδικήματος που της αποδίδεται από τους γονείς συνολικά επτά νηπίων. Με την αρχική απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη να τεθεί η βρεφονηπιοκόμος σε δυνητική αργία φέρεται να συμφωνούν τα άλλα δύο μέλη (δικαστικοί) του Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι το Περιφερειακό Πειθαρχικό Συμβούλιο ΑΜΘ στο οποίο προσέφυγε η βρεφονηπιοκόμος δεν αποφαίνεται, αλλά γνωμοδοτεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης -έχοντας λάβει γνώση και της εν λόγω γνωμοδότησης- θα εκδώσει την τελική του κρίση για την παραμονή ή μη της εκπαιδευτικού στη θέση της στο Δημοτικό παιδικό σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

