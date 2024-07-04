Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε 13χρονη στην Κάσο την περασμένη Παρασκευή, όταν 28χρονος εισέβαλε στο σπίτι της την ώρα που αυτή κοιμόταν και αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Η 13χρονη άρχισε να ουρλιάζει, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. της Κάσου.

Οπως αναφέρει η Δημοκρατική, απολογούμενος ομολόγησε τα όσα του αποδίδονται, λέγοντας ότι λίγες μέρες πριν έκανε εργασίες έξω από την οικία της ανήλικης, την είδε, του άρεσε κι αποφάσισε να μπει στο σπίτι, για να κλέψει, έχοντας με την μπλούζα του καλυμμένο το πρόσωπό του.

Όταν είδε το κορίτσι, αποφάσισε να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του.

Μάλιστα παραδέχτηκε ότι γνώριζε πως ήταν ανήλικη.

Ο 28χρνος απασχολήσει ξανά την αστυνομία για υπόθεση κλοπών.

