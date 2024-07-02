Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων (τριών ημεδαπών και ενός αλλοδαπού) που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για κατά περίπτωση παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Η επιχείρηση σύμφωνα με την αστυνομία, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα, σε περιοχές των Δήμων Αποκορώνου, Μυλοποτάμου και Μαλεβιζίου και στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται τέσσερα ακόμα άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Στη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί σε δασώδη δύσβατη περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένη έκταση φυτεία όπου καλλιεργούνταν επιμελώς 1.530 δενδρύλλια κάνναβης τα οποία και εκριζωθήκαν και κατασχέθηκαν, ενώ στο χώρο της φυτείας εντοπίσθηκε αλλοδαπός ο οποίος και συνελήφθη.

Επιπλέον, σε ταυτόχρονα συντονισμένες έρευνες σε σπίτια, υπαίθριους χώρους, αποθήκες και ποιμνιοστάσια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό πόσο των 47.850 ευρώ, 52 δενδρύλλια κάνναβης, 162 σπόροι κάνναβης, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 267,4 γραμμαρίων, 1.012 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο, όπλο τύπου ρέπλικα, 5 γεμιστήρες τυφεκίου και πυροβόλου όπλου, φλογοκρύπτη πυροβόλου όπλου (τυφεκίου), κροτίδα με φυτίλι, 3 ζυγαριές ακριβείας, υλικά συσκευασίας, τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις και 11 κινητές τηλεφωνικές συσκευές.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 9 οχήματα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Στην επιχείρηση που στήθηκε, συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Μεσσαράς, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου.

Η προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

