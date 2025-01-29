Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Διδυμότειχο, με ένα 5χρονο αγοράκι να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της πόλης από τους γονείς του, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να το επαναφέρουν στη ζωή, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το evros-news.gr

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς ανέφεραν στους γιατρούς ότι το παιδί ήταν άρρωστο πριν το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν με τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: skai.gr

