Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της άγριας κακοποίησης του τρίχρονου Άγγελου, που αποκαλύφθηκε την Κυριακή στη Θέρισσο Ηρακλείου.

Το μικρό αγόρι δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, την ώρα που οι αποκαλύψεις για την υπόθεση προκαλούν οργή για την 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της.

Σε βάρος των δύο ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Το ζευγάρι ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη.

Τον 44χρονο εγκατέλειψε ακόμη και ο δικηγόρος του, επικαλούμενος προσωπικές ηθικές αξίες, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Το πλήθος που βρέθηκε τη Δευτέρα στα δικαστήρια εμφανίστηκε οργισμένο απέναντι στους δύο συλληφθέντες και ζήτησε την τιμωρία της μητέρας και του συντρόφου της για την άγρια κακοποίηση του αγοριού, που η ζωή του, πλέον, κρέμεται από μια κλωστή.

Καταγεγραμμένα σε βίντεο τα βασανιστήρια στο 3χρονο αγοράκι

Καταγεγραμμένα σε βίντεο φαίνεται πως υπάρχουν τα βασανιστήρια που βίωνε από τη μητέρα και τον σύντροφό της το 3χρονο αγοράκι. Οι εικόνες δείχνουν, σύμφωνα με το Cretalive.gr, τα σημάδια της κακοποίησης με καψίματα από τσιγάρο στα γεννητικά όργανα του παιδιού, χτυπήματα στο κεφάλι, τη μέση, τα ποδαράκια του με μώλωπες παντού.

Τα βίντεο της ντροπής βρέθηκαν στο κινητό του 44χρονου και μάλιστα όσοι αστυνομικοί τα είδαν ξέσπασαν σε κλάματα, καλώντας τους συναδέλφους τους να μην τα δουν.

Ο 44χρονος φέρεται να υποστηρίζει πάντως ότι το παιδί έπεσε στο τραπεζάκι και χτύπησε το κεφάλι του, ενώ η 26χρονη φέρεται να ισχυρίζεται ότι είχε πάει να πάρει καφέ, κι επιστρέφοντας, είδε το παιδί αναίσθητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, φαίνεται ο 44χρονος να τραβά βίντεο «για να μην βρει τον μπελά του από την αστυνομία», υπονοώντας ότι τον μικρό Άγγελο είχε κακοποιήσει η μητέρα του...

