Απολογούνται σήμερα η νεαρή μητέρα και ο σύντροφός της για την άγρια κακοποίηση του 3χρονου αγοριού

Ενώπιον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν η 26χρονη μητέρα και ο 44χρονος σύντροφος της, για την άγρια κακοποίηση του μικρού Άγγελου, που όλες αυτές τις ημέρες δίνει τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, το 3χρονο αγοράκι που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με την κατάσταση του να παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, φέρεται να υπέστη φρικτά βασανιστήρια από το ζευγάρι, στο οποίο έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και συγκεκριμένα:

απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

οπλοχρησία κατά συναυτουργία

κατά συναυτουργία από μητέρα και μόνιμο σύντροφο, πρόκληση σωματικών κακώσεων και βλάβης της υγείας που συνίσταται μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου, σωματικής εξάντλησης για την υγεία και ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη με θύμα ανήλικο κατ' εξακολούθηση

κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο με δράστες που έχουν υποχρέωση να το διατρέφουν, να το περιθάλπουν και που προηγουμένως το είχαν υπαίτια τραυματίσει

κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη με κίνδυνο ζωής σε βάρος ανήλικου σκοπούμενη, από την οποία ο παθών ανήλικος διέτρεξε κίνδυνο ζωής

οπλοχρησία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία και αποκλειστική χρήση.

Σοκ και οργή για την άγρια κακοποίηση του μικρού Άγγελου

Υπενθυμίζεται ότι πλήθος που βρέθηκε την Δευτέρα στα δικαστήρια εμφανίστηκε οργισμένο απέναντι στους δύο συλληφθέντες και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία της μητέρας και του συντρόφου της για την άγρια κακοποίηση του αγοριού.

Την ίδια ώρα, άγνωστοι βανδάλισαν το αυτοκίνητο του 44χρονου, γράφοντας με σπρέι απειλητικά μηνύματα.

Καταγεγραμμένα σε βίντεο τα βασανιστήρια στο 3χρονο αγοράκι

Καταγεγραμμένα σε βίντεο φαίνεται πως υπάρχουν τα βασανιστήρια που βίωνε από την μητέρα και τον σύντροφό της, το 3χρονο αγοράκι. Οι εικόνες δείχνουν, όπως έγραψε το Cretalive.gr, τα σημάδια της κακοποίησης στο κορμάκι του παιδιού με καψίματα από τσιγάρο, στα γεννητικά του όργανα, χτυπήματα στο κεφάλι, τη μέση, τα ποδαράκια του και μώλωπες παντού.

Τα βίντεο της… ντροπής βρέθηκαν στο κινητό του 44χρονου και μάλιστα όσοι αστυνομικοί είδαν τις φωτογραφίες και τα βίντεο με το παιδάκι, ξέσπασαν σε κλάματα, καλώντας μάλιστα συναδέλφους τους να μην τα δουν. Ο 44χρονος φέρεται να υποστηρίζει πάντως ότι το παιδί έπεσε στο τραπεζάκι και χτύπησε το κεφάλι του, ενώ η 26χρονη φέρεται να ισχυρίζεται ότι είχε πάει να πάρει καφέ, κι επιστρέφοντας, είδε το παιδί αναίσθητο.

Σημειώνεται ότι στα επίμαχα βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, φαίνεται ο 44χρονος να τραβά κάμερα "για να μην βρει τον μπελά του από την αστυνομία", υπονοώντας ότι τον μικρό Άγγελο είχε κακοποιήσει η μητέρα του...

"Να γίνει ένα θαύμα να ξυπνήσει το παιδί"

Ενώνουν την κραυγή, τον πόνο και τη φωνή τους για να σωθεί ο μικρός Άγγελος, το τρίχρονο αγγελούδι που κακοποιήθηκε άγρια και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ!

Σε μία αυθόρμητη κίνηση, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, μητέρες που παρακολουθούν με σφιγμένο στομάχι και πόνο καρδιάς την υπόθεση, απευθύνουν κάλεσμα, την Κυριακή το πρωί, στον ιερό ναό της Παναγίας στο Γάζι, μαζί με τη Θεία Λειτουργία να τελεστεί για τον τρίχρονο Λειτουργία.

Όπως αναφέρουν σε μήνυμα - κάλεσμα:" Θέλουμε να ενώσουμε οι μάνες την δύναμη της προσευχής μας εκεί, καθώς το ΠΑΓΝΗ είναι δίπλα. Να βοηθήσει η χάρη της να ξυπνήσει το παιδί"

