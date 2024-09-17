Δυστύχημα στο λούνα παρκ: Οι εξηγήσεις της δημάρχου Κασσάνδρας στον Πταισματοδίκη

Εξηγήσεις για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής - όπου τον προηγούμενο μήνα έχασε τη ζωή τους ένας 19χρονος - έδωσε η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που είχε διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου, με διερευνώμενο αδίκημα αυτό της παράβασης καθήκοντος.

Στις έγγραφες εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον του Πταισματοδίκη Χαλκιδικής, η δήμαρχος φέρεται να αρνήθηκε πλήρως τη συγκεκριμένη πράξη.

Ευθύνες στην αντιδήμαρχο και την αστυνομία

Κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι είχε εκχωρήσει στην αντιδήμαρχο τις αρμοδιότητες που συνδέονται με το αυτοτελές τμήμα ελέγχου κοινόχρηστων χώρων και αδειών καταστημάτων, το οποίο είναι επιφορτισμένο - μεταξύ άλλων - με την εποπτεία περίπου 1.700 επιχειρήσεων που εδρεύουν κι αναπτύσσουν δραστηριότητα στα όρια του δήμου Κασσάνδρας.

Περαιτέρω, έκανε λόγο για υποστελέχωση του παραπάνω τμήματος, τονίζοντας ότι ο δήμος στερείται ελεγκτικών μηχανισμών κι ότι πρακτικά το μοναδικό ελεγκτικό όργανο σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρων ψυχαγωγίας και λούνα παρκ είναι η ΕΛ.ΑΣ.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη επιχείρηση λούνα παρκ, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, η κα Χαλκιά φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ενημερώθηκε για τη λειτουργία του, άνευ προηγούμενης γνωστοποίησης, με έγγραφο που απέστειλε η ΕΛ.ΑΣ. το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου μέσω των ΕΛΤΑ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η δήμαρχος τόνισε ότι το έγγραφο της Αστυνομίας μνημόνευε αποκλειστικά τη διαπίστωση μη γνωστοποίησης λειτουργίας του λούνα παρκ (διοικητική παράβαση) χωρίς περαιτέρω διαπιστώσεις ή επισημάνσεις, πολλώ δε μάλλον για το εάν υφίστατο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια ή εάν είχε προηγηθεί τεχνικός έλεγχος που να επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία και χρήση του.

Εάν η Αστυνομία διαπίστωνε παράβαση που αφορά την ασφάλεια των πολιτών θα ειδοποιούσε άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τις αρμόδιες υπηρεσίες και δημοτικές αρχές και δεν θα έστελνε έγγραφο με το ταχυδρομείο, φέρεται να είπε η κα Χαλκιά.

Μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση θα αποσταλεί ο φάκελος της δικογραφίας προς αξιολόγηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου για να αποφασιστεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες εις βάρος της δημάρχου.

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται, στο μεταξύ, και η προκαταρκτική εξέταση που διερευνά τις ποινικές ευθύνες του ιδιοκτήτη της επιχείρησης λούνα παρκ, του χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) και του μηχανολόγου που το έλεγξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.