Τρία νέα σιδηροδρομικά έργα συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ «τρέχει» στη Βόρεια Ελλάδα η ΕΡΓΟΣΕ, φιλοδοξώντας να καταστήσει τη χώρα μας κόμβο στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Παληός, στο 7ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2024, που λαμβάνει χώρα σήμερα 17 και αύριο 18 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

«Το πρώτο είναι η νέα σιδηροδρομική σύνδεση Νέα Καρβάλη - Τοξότες, προϋπολογισμού 192,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο της τελευταίας δεκαετίας, υψηλής στρατηγικής σημασίας. Ο διαγωνισμός βαίνει προς ολοκλήρωση και επιτυχία. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, εντός τους πρώτου τρίμηνου του 2025 αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης κι η περίοδος κατασκευής είναι 3,5 χρόνια», τόνισε ο κ. Παληός. Όπως εξήγησε, η γραμμή θα συνδέσει τον σιδηρόδρομο με το εμπορευματικό λιμάνι της Καβάλας, ενώ θα να επιτρέψει τη λειτουργία εναλλακτικών διαδρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων (Διάδρομος ΒΒΑ - Baltic, Black, Aegean Seas και πρωτοβουλία 3Seas - Baltic, Black, Adriatic, με την επέκταση προς το Αιγαίο).

Το δεύτερο έργο αποτελεί η αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης - Ορμένιου, μήκους 176 χιλιομέτρων, με προϋπολογισμό 700 εκ. ευρώ. Όπως είπε ο κ. Παληός, τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση, τον Οκτώβριο αναμένονται αποφάσεις για τις απαλλοτριώσεις, ενώ η χώρα θα υποβάλλει νέο φάκελο για τη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility 2021-2027. «Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών και η ανάδειξη αναδόχου αναμένεται εντός του 2025», σημείωσε είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, προσθέτοντας ότι η γραμμή θα βελτιώσει σημαντικά τις διασυνοριακές συνδέσεις με τη Βουλγαρία στο Ορμένιο και με την Τουρκία στο Πύθιο, ενώ θα μπορεί να λειτουργεί και για προαστιακή εξυπηρέτηση των περιοχών κατά μήκος του ποταμού Έβρου.

Το τρίτο έργο είναι η ανάπτυξη του προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης. Με προϋπολογισμό 53, 4 εκατ. ευρώ, το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Σύμφωνα με τον κ. Παληό, οι διαβουλεύσεις με τους φορείς ολοκληρώθηκαν και εντός του 2025 αναμένεται να υποβληθούν οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΠΑΘΕ, η οποία, όπως είπε, αποτελεί κύριο στόχο. «Αυτήν τη στιγμή είναι συμβασιοποιημένα έργα ύψους 438,5 εκατ. ευρώ, με τα οποία ολοκληρώνεται η αναβάθμιση 370 χλμ. γραμμών σε σύνολο 920 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που σχεδιάζει η ΕΡΓΟΣΕ, απάντησε πως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δεύτερη φάση ανάπτυξης του Σ.Σ. Αθηνών, ενός έργου που ολοκληρώνει την αναμόρφωση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πρωτεύουσας και την υπόγεια διασύνδεση με το μετρό.

Επίσης, συνεχίζεται το έργο της υπογειοποίησης του σιδηροδρομικού διαδρόμου στα Σεπόλια, που αφορά στην κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου, συνολικού μήκους 2,36 χλμ., εκ των οποίων τα 1,5 χλμ. θα είναι πλήρως υπογειοποιημένα.

Σχετικά με τη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας - Πάτρας, ο κ. Παληός επεσήμανε ότι εξελίσσονται πλήρως τα έργα εγκατάστασης της ηλεκτροκίνησης στο τμήμα 70,6 χλμ. που ενώνει το Κιάτο με τη Ροδοδάφνη. Σε εξέλιξη είναι και τα έργα στο μεγαλύτερο τμήμα του Ροδοδάφνη - Ρίο, συνολικού μήκους 28,8 χλμ, ενώ σύντομα θα επανεκκινήσουν οι εργασίες σε ένα κομμάτι 7χλμ., καθώς αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα που είχαν προκύψει από μία παλαιότερη εργολαβία που διαλύθηκε. «Στόχος είναι το τρένο να φθάσει μέχρι το 2026 στο Ρίο. Παράλληλα, θα πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια βιώσιμη λύση για να φθάσει στο κέντρο της Πάτρας», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ.

