Κάθειρξη 12 ετών στον 47χρονο προπονητή ταε κβο ντο που ασέλγησε σε ανήλικη Ελλάδα 12:15, 19.10.2023

Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη, πράγμα που σημαίνει ότι ο προπονητής ταε κβο ντο επιστρέφει στη φυλακή