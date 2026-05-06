Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.

«Έκανα αυτό που έπρεπε» είπε στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος εμφανίστηκε ψυχρός και απόλυτα συνειδητοποιημένος όταν παραδόθηκε στις Αρχές λίγη ώρα μετά το έγκλημα. Φτάνοντας στην Αστυνομία με τη μοτοσικλέτα του και κρατώντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε, φέρεται να απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία στην ερώτηση αστυνομικών για ποιο λόγο σκότωσε τον νεαρό.

«Έκανα αυτό που έπρεπε», είπε με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμώ, αλλά κουβαλούσε μέσα του εδώ και χρόνια την επιθυμία εκδίκησης για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2023, με οδηγό τότε τον 21χρονο.

Στο μικροσκόπιο και ο ρόλος της συζύγου του

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί και στον ρόλο της 56χρονης συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους στο σημείο ήταν τυχαία και πως δεν είχε καμία ενημέρωση για σχέδιο δολοφονίας.

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 56χρονη φέρεται να ενίσχυε την οργή του συζύγου της απέναντι στον 21χρονο, μετά τον θάνατο του παιδιού τους.

Οι παλιές απειλές και τα ασφαλιστικά μέτρα

Η υπόθεση φαίνεται πως είχε μακρύ και επικίνδυνο υπόβαθρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, πριν από περίπου έναν χρόνο είχε σημειωθεί νέο σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον 54χρονο και τον νεαρό, όταν ο πρώτος φέρεται να τον ξυλοκόπησε και να τον απείλησε κρατώντας καραμπίνα, την οποία κατείχε νόμιμα, σύμφωνα με το neakriti.

Μετά το περιστατικό, ο 21χρονος είχε προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα ζητώντας να μην τον πλησιάζει, ενώ λίγες ημέρες αργότερα είχε ενημερώσει ξανά τις Αρχές όταν είδε τον 54χρονο να περνά έξω από το σπίτι του.

Το τροχαίο του 2023 που έγινε η αρχή της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023, όταν ο 21χρονος ήταν ανήλικος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και ο 17χρονος φίλος του, σύμφωνα με το neakriti.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα ο 17χρονος συνοδηγός να τραυματιστεί βαριά. Παρά τη μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ, κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Ο 21χρονος, λόγω του τότε νομικού πλαισίου και της ηλικίας του, δεν αντιμετώπισε ποινικές συνέπειες για την υπόθεση, γεγονός που – σύμφωνα με τις Αρχές – φαίνεται να τροφοδότησε την οργή και το μίσος του πατέρα του θύματος.

