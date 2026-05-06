Της Έλενας Γαλάρη

Στο τριμελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας άρχισε η δίκη για ακόμη μια υπόθεση σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία κατηγορούνται 58 άτομα από την Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι, φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και να εισέπρατταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος καταθέτοντας στο δικαστήριο ανέφερε ότι μέσα σε έναν χρόνο οι επιτήδειοι φέρεται να έλαβαν 25 χιλιάδες ευρώ ο καθένας.

«Το 2020 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησα να δω τι έχει δηλωθεί στον νομό. Από περιέργεια….. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64 χιλιάδες στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22 χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην περιοχή και 17 χιλιάδες αμύγδαλα που επίσης δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Είναι καθαρά εικονικοί οι ιδιόκτητοι βοσκότοποι και είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω βγει εκτός εαυτού. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ. Τώρα κατάλαβα πως γινόταν το παιχνίδι», κατέθεσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς και του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, Δημήτρης Μόσχος.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας ενώ το 2019 και το 2020 οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει πολλές εκατοντάδες στρέμματα ελαιόδεντρων στην Καστοριά, τις επόμενες χρονιές δεν δήλωσαν τίποτα.

«Αυτές οι εκτάσεις δηλώθηκαν σε άλλες περιοχές. Κάποιες ελαιοκαλλιέργειες δηλώθηκαν στη Φλώρινα και κάποιες άλλες εκτός Ελλάδος. Όταν κατάλαβα τι γινόταν ενημέρωσα τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και υπέβαλα και επίσημη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κατηγορούμενοι ήταν απόντες από το δικαστήριο κι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.



Πηγή: skai.gr

