Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το φονικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Κρήτη και «πάγωσε» την κοινωνία.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο είδαν αστυνομικοί, φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή που ο 54χρονος πυροβολεί έξι φορές τον νεαρό στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα. Η αγριότητα της επίθεσης κορυφώνεται με τον δράστη να κλωτσά το θύμα αφού τον έχει πυροβολήσει, σύμφωνα με το Cretalive.

Το χρονικό της εκτέλεσης

Ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγος του κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηράκλειο, ενώ ο 21χρονος κατευθύνονταν προς Γαζί. Ξαφνικά ο 54χρονος αλλάζει κατεύθυνση και πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο του 21χρονου. Και τα δυο οχήματα ακινητοποιούνται. Από κάμερες ασφαλείας το θύμα καταγράφεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο του, αντιλαμβανόμενος ότι κινδυνεύει και προσπαθεί να κλωτσήσει τον 54χρονο για να τον αποφύγει και να γλιτώσει, όπως αναφέρει το Cretalive.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μέσα στον πανικό του, το θύμα κινήθηκε σε κατεύθυνση εντός του οπτικού πεδίου του 54χρονου πατέρα, στην προσπάθειά του - όπως εκτιμάται - να βρει καταφύγιο σε παρακείμενη κατοικία, όπου και υπήρχε ανοιχτή αυλόπορτα. Ο 54χρονος τότε τον πυροβολεί έξι φορές. Ο άτυχος νέος πέφτει στο έδαφος και ενώ ήταν πεσμένος στο οδόστρωμα, ο 54χρονος άρχισε να κλωτσά το σώμα του.

Στις 4 Μαρτίου ο 21χρονος είχε καταφύγει για μια ακόμα φορά στην αστυνομία

Στις 4 Μαρτίου ο 21χρονος είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και είχε υποβάλλει μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης από μέρους του 54χρονου. Σχεδόν δυο μήνες πριν την εκτέλεση του δηλαδή, στην Αμμουδάρα και δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό, σύμφωνα με το Cretalive. gr.

Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε καταγγελθεί σε βάρος του 54χρονου πρόκληση σωματικών βλαβών και οπλοχρησία. Μάλιστα, τότε, οι Αρχές είχαν αφαιρέσει την κυνηγετική καραμπίνα που την κατείχε νόμιμα. Για την περίπτωση αυτή είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και τη μη προσέγγισης του 21χρονου, αλλά και της αδερφής του, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στην κύρια ανάκριση καθώς τελικά σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μία ακόμα καταγγελία είχε γίνει στην αστυνομία το καλοκαίρι του 2024. Μέλη της οικογένειας του 21χρονου θύματος είχαν κάνει καταγγελία για απειλές από μέρους του 54χρονου και της συζύγου του.

Α. Σπανάκη: «Ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου»

«Ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου», ανέφερε, μιλώντας στους δημοσιογράφους η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη, επισημαίνοντας ότι όλοι στην οικογένεια «ζούσαν σε ένα διαρκές καθεστώς φόβου».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.