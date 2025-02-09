Ένας 27χρονος νοσηλεύεται από χθες το βράδυ, Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, με μηνιγγίτιδα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, ο 27χρονος έφτασε στο Βενιζέλειο, μεταξύ άλλων, με έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία και πυρετό.
Όπως είπε ο κ. Δανδουλάκης, ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να προκύψει και ο τύπος της μηνιγγίτιδας, οπότε θα ακολουθηθεί το σχετικό πρωτόκολλο προληπτικής αγωγής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
