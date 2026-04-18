Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» εξακολουθεί να είναι ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ συνεχίζει να νοσηλεύεται, με τις επόμενες 10 - 15 ημέρες να είναι εξαιρετικά κρίσιμες.

Οι γιατροί έχουν αρχίσει και μειώνουν τα φάρμακα καταστολής, ώστε να ξυπνήσουν τον Γιώργο Μυλωνάκη και να παρακολουθήσουν πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του.

Σημειώνεται πως η άμεση επέμβαση που υποβλήθηκε ήταν κρίσιμη και καθοριστική.

Τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ έχουν επισκεφθεί αυτές τις ημέρες υπουργοί και βουλευτές, ενώ η οικογένειά του βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

