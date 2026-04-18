Νέα στοιχεία για το θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Στο «κάδρο» 66χρονος από την Πρέβεζα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς αργά το βράδυ της Παρασκευής κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στο μοιραίο περιστατικό.

Μετά από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία που διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία που αναβαθμίστηκε από την αρχική, η οποία αφορούσε έκθεση σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ένταση επικράτησε έξω από το δικαστικό μέγαρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες πολίτες. Οι συγκεντρωμένοι αποδοκίμασαν έντονα τους κατηγορούμενους, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον τους.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 26χρονος –πρώην πρωταθλητής στην άρση βαρών– φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά, συγκεντρώνοντας χρήματα από την 19χρονη και έναν ακόμη φίλο τους, 23 ετών. Υποστήριξε ότι μετά τη χρήση, η κοπέλα παρουσίασε έντονη αδιαθεσία, την οποία ο ίδιος θεώρησε επιληπτική κρίση.

Όπως ανέφερε, προσπάθησε να τη βοηθήσει βάζοντας το χέρι του στο στόμα της για να το ανοίξει, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο και τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν τόσο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι όσο και στο σώμα του, τα οποία αποδίδει σε δάγκωμα από την 19χρονη.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος κατηγορούμενος δήλωσε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του ξενοδοχείου και έσπευσε να βοηθήσει όταν ειδοποιήθηκε ότι η κοπέλα δεν αισθανόταν καλά. Περιέγραψε ότι τη βρήκε λιπόθυμη, την σκέπασε με το μπουφάν της και μαζί με τους υπόλοιπους την μετέφεραν έξω από το ξενοδοχείο, περιμένοντας το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι φίλοι του προσποιήθηκαν πως δεν γνώριζαν την 19χρονη, τόσο σε περαστικούς όσο και στους διασώστες, κάτι που –όπως φαίνεται– δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές.

Στο μικροσκόπιο και 66χρονος

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, η πιθανή εμπλοκή του οποίου εξετάζεται από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας είχε επικοινωνία με την 19χρονη, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω μηνυμάτων.

Φέρεται μάλιστα να της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ, ενώ της πρότεινε να τη φιλοξενήσει είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα, καθώς η ίδια επιθυμούσε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν.

Κρίσιμο θεωρείται το χρονικό σημείο της επικοινωνίας τους, που τοποθετείται μεταξύ 04:00 και 04:30 τα ξημερώματα, καθώς αναμένεται να ρίξει φως στο πότε η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της και στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.