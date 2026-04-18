Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 21χρονου για βιασμό νεαρής κοπέλας στον Εύοσμο

Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες από αστυνομικούς του Α.Τ. Κορδελιού-Ευόσμου, 21χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου για βιασμό ανηλίκου.



Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η νεαρή κοπέλα, ξημερώματα χθες (17-04-2026) ευρισκόμενη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου, ιδιοκτησίας 45χρονου ημεδαπού, παρήγγειλε και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά, τα οποία της διέθεσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος.



Ακολούθως, αποχώρησε από το κατάστημα με το αυτοκίνητο του 21χρονου και αφού μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, ενώ συνελήφθησαν και ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος του καταστήματος για παράβαση του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά, οι οποίοι μετά το πέρας των δικονομικών ενεργειών αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή κ. Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

