Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλία με 12 συλλήψεις

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 17 Απριλίου 2026, το πρωί, στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Καρδίτσας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας και Καρδίτσας καθώς και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν 200 άτομα,

ελέγχθηκαν 159 οχήματα,

προσήχθησαν 32 άτομα,

συνελήφθησαν 12 άτομα,

εκ των οποίων:

10 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας (3 από τα οποία και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος, 2 και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, 1 και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, 1 και για απείθεια),

1 για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και

1 για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατασχέθηκαν 74 γραμμάρια κάνναβης, 1 ζυγαριά ακριβείας, 1 κυνηγετικό όπλο, 48 φυσίγγια και 12,5 κιλά χαλκού.

Σημειώνεται ότι το κατασχεθέν κυνηγετικό όπλο είχε αφαιρεθεί την 27/28-02-2025 από επιχείρηση ημεδαπού άνδρα στην πόλη του Βόλου.

Βεβαιώθηκαν 35 τροχονομικές παραβάσεις.

Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.

Πηγή: skai.gr

