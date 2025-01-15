Κρίσεις στην Αστυνομία: Αποστρατεύθηκαν τρεις αντιστράτηγοι

Στην αποστράτευση τριών αντιστρατήγων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία την Τετάρτη, στο πλαίσιο των κρίσεων στα ελληνικά σώματα ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα:

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους κατωτέρω Αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Διατηρητέο τον:

Πασχάλη Συριτούδη

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

-Αστέριο Μαντζιώκα, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,

-Γεώργιο Μιχαλόπουλο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος και

-Χρήστο Μπουλούμπαση, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.