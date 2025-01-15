Ηράκλειο: «Έπεσε» ξύλο σε αγώνα μπάσκετ σχολικού πρωταθλήματος

Επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη, μετά το πέρας του αγώνα μπάσκετ μεταξύ των 11ου Λυκείου Ηρακλείου και του Λυκείου Ν. Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το περιστατικό συνέβη ενώ ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί και το σκορ ήταν υπέρ του 11ου Λυκείου.

Στο γήπεδο είχαν μείνει ελάχιστα παιδιά, και οι αθλητές ήταν στα αποδυτήρια για ντους. Τότε, μια ομάδα μαθητών-φιλάθλων από τη Ν. Αλικαρνασσό κινήθηκε απειλητικά προς τους μαθητές του άλλου σχολείου. Αμέσως, κινητοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι προπονητές που βρίσκονταν στον χώρο, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Το γεγονός προβληματίζει ιδιαίτερα τους διοργανωτές του σχολικού πρωταθλήματος και, μάλιστα, την Πέμπτη θα συνεδριάσει για το θέμα η οργανωτική επιτροπή σχολικών αγώνων του Ηρακλείου.

Το περιστατικό θεωρείται ανησυχητικό, καθώς προκύπτει ότι τα φαινόμενα της σχολικής βίας δεν δείχνουν να περιορίζονται και εξαπλώνονται και στον χώρο του σχολικού αθλητισμού.

Πηγή: skai.gr

