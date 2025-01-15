Σε «οδό Κώστα Σημίτη» θα μετονομαστεί δρόμος της Αθήνας

Το όνομα του Κώστα Σημίτη θα πάρει δρόμος της Αθήνας.

Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία ήταν και η πρώτη για το 2025. Πριν την έναρξη, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Με αρκετές εντάσεις και πολλές αντεγκλήσεις έκαναν «ποδαρικό» στο 2025 τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Αρχικά κυριάρχησε το ζήτημα της μη ανανέωσης της σύμβασης τριών εργαζομένων στον σταθμό «Αθήνα 9,84», το οποίο έθεσε εκτός ημερησίας διάταξης ο πρώην δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, και στήριξαν σχεδόν όλες οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις.

Πρόκειται για τρεις εργαζόμενες με πολυετή εργασιακή παρουσία στον σταθμό, η μία μάλιστα συμπλήρωσε 32 χρόνια ως συμβασιούχος (η δεύτερη 17 χρόνια και η τρίτη 4 χρόνια) και παραβρέθηκε στην αίθουσα για να μιλήσει στο Σώμα εκ μέρους και των συναδέλφων της. Έκανε λόγο για έλλειψη αξιοκρατίας και ζήτησε από τον δήμαρχο να μεριμνήσει για αποκατάσταση, κάτι που επίσης ζήτησαν και οι παρατάξεις.

Στο Δ.Σ. παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του «Αθήνα 9,84» Νίκος Λαλιώτης, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για τρεις συμβάσεις έργου και όχι εργασίας, ως εκ τούτου κακώς γίνεται λόγος για απολύσεις - και πως ο σταθμός κοστίζει στους δημότες.

Εντός ημερησίας διάταξης υπήρξε ενημέρωση γύρω από το ζήτημα των τελών ταφής και της αύξησης που επέβαλε αρχικά ο ΕΔΣΝΑ και που τελικά απέσυρε. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για νίκη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ωστόσο δεν έλειψαν οι αντεγκλήσεις του με την παράταξη του κ. Μπακογιάννη και ειδικότερα με τον Νίκο Αβραμίδη.

Tην πρώτη παρουσία της στο δημοτικό συμβούλιο είχε η Όλγα Κλείτσα, η οποία διαδέχθηκε τον Κώστα Παπαδάκη ως επικεφαλής της παράταξης Ανατρεπτική Συμμαχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

