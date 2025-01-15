Αναστολή στο τέλος ταφής απορριμμάτων μέχρι νεωτέρας βάζει η Περιφέρεια Αττικής

Σε λήψη απόφασης για την αναστολή της είσπραξης του τέλους ταφής απορριμάτων από τους δήμους της Αττικής για το 2025 προχώρησε σήμερα (15/1) η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, με θέμα «Αξιολόγηση των υπ. αριθμ. 210/24 και 01/25 Αποφάσεων Ε.Ε. ως προς το σκέλος της είσπραξης τέλους ταφής και λήψη σχετικής απόφασης» αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ προχώρησε στη λήψη απόφασης για την είσπραξη του τέλους ταφής χωρίς ουδέποτε να έχει λάβει γνώση της σχετικής αλληλογραφίας ή του περιεχομένου της και συνακόλουθα ότι δεν συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό του ΕΟΑΝ το τέλος ταφής καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τις ποινικές ευθύνες των εκτελεστικών μελών του από τη μη λήψη απόφασης για είσπραξή του.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι εξέλειψαν οι λόγοι που μας οδήγησαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, εισηγούμαι την ανάκληση των υπ.αριθ. 210/24 και 01/25 αποφάσεων μόνο κατά το σκέλος που αφορούν την είσπραξη τέλους ταφής από τους Δήμους».

