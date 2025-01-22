Συνελήφθη σήμερα το απόγευμα (22/1) από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Δ.Α.Ο.Ε., κατόπιν σχετικού εντάλματος, 39χρονος υπήκοος Τουρκίας για την υπόθεση θανάσιμου τραυματισμού ιδιοκτήτη πρακτορείου τυχερών παιγνίων στο Παλαιό Φάληρο.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στις 19 Ιανουαρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και στην κατοχή του βρέθηκαν 7.000 ευρώ. Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι είχε πάει να παίξει τυχερό δελτίο και διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη, με τις Αρχές να μην πιστεύουν τον ισχυρισμό του και να εκτιμούν πως το κίνητρό του ήταν η ληστεία. Το μαχαίρι του εγκλήματος φέρεται να το πέταξε στη θάλασσα, όπως υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς. Παράλληλα, ο 39χρονος φέρεται να δούλευε παλαιότερα σε επιχείρηση κοντά στο πρακτορείο τυχερών παιγνίων, βρισκόταν 3 χρόνια στην Ελλάδα και έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του δράστη, σύμφωνα με πληροφορίες, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες και άλλα στοιχεία που εντόπισαν στον τόπο του εγκλήματος, ενώ ο δράστης φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 61χρονος άνδρας είχε βρεθεί νεκρός στην τουαλέτα του καταστήματος τυχερών παιχνιδιών, που διατηρούσε επί της οδού Αχιλλέως, από μια πελάτισσα που πήγε να παίξει κάποιο δελτίο. Το θύμα έφερε τραύμα στο κεφάλι από ρόπαλο, ενώ είχε δεχθεί μαχαιριές στο σώμα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που είχε μιλήσει για την υπόθεση στον ΣΚΑΪ, είχε αναφέρει πως η πρώτη εικόνα έδειχνε ληστεία που είχε ως τραγική κατάληξη τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ωστόσο διευκρίνισε πως ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν το κίνητρο ήταν μόνο η ληστεία. «Η εικόνα που βρήκαν στο κατάστημα οι αστυνομικοί δείχνει ότι πρόκειται για μια ένοπλη ληστεία, η οποία κατέληξε σε ανθρωποκτονία, θα πρέπει όμως να συλλεχθούν κι άλλα στοιχεία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως το όπλο που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος ήταν του ιδιοκτήτη και δεν φαίνεται να σχετίζεται καθόλου με το περιστατικό, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει παρελθόν με το συγκεκριμένο κατάστημα, ούτε είχε απασχολήσει τις Αρχές ποτέ ο ιδιοκτήτης.

«Μέσα στο κατάστημα δεν υπάρχει καταγραφικό βιντεοληπτικό υλικό που μπορεί να βοηθήσει την Αστυνομία, στην ευρύτερη περιοχή βέβαια υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε θα πρέπει να συλλέξουμε αρκετά στοιχεία για να ακολουθήσουμε τα βήματα των δραστών».

Πηγή: skai.gr

