Κρανίου τόπος η Αττική - Δείτε βίντεο από ελικόπτερο με την καμένη έκταση

 Ελικόπτερο πραγματοποιεί εναέρια λήψη της συνολικής εικόνας που δείχνει την αποτίμηση από το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς στην Αττική

Φωτιά

Ο απολογισμός της φωτιάς που σάρωσε την Αττική τις προηγούμενες μέρες είναι ακόμη πιο θλιβερός όταν κάποιος λάβει τη συνολική εικόνα από ψηλά. Βίντεο από ελικόπτερο απεικονίζει τη συνολική έκταση καμένης γης, η θέα της οποία προκαλεί δέος λόγω της μεγάλης καταστροφής.

Στη θέση που άλλοτε υπήρχε άφθονο πράσινο τώρα απεικονίζονται μόνο στάχτες με το «μαύρο χρώμα» να καταλαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο.

Στις 3:45 μετά την Ανατολή τραβήχτηκαν οι εικόνες, με τη φωτιά εκείνη τη δεδομένη στιγμή να έχει δύο μικρές εστίες. 

