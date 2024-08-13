Δημόσιες υποδομές στις οποίες έχουν προκληθεί ζημιές από την πυρκαγιά επισκέφθηκε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Υποδομές, Νίκο Ταχιάο, την Δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου και μηχανικούς της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ.)».

Προηγήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο της Πεντέλης, όπου έγινε μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης.

Οι σχολικές δομές, τις οποίες επισκεφθήκαμε είναι:

- Γυμνάσιο Νέας Πεντέλης

- Λύκειο Νέας Πεντέλης

- Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου / Λυκείου Νέας Πεντέλης

- Κρυστάλλειο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης

- 1ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης

- 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Πεντέλης

- Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης,

οι περισσότερες εκ των οποίων δεν έχουν υποστεί ζημιές.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε:

«Επισκεφθήκαμε δημόσιους χώρους, πρωτίστως σχολεία, τα οποία έχουν υποστεί ζημιές ή καταστροφές από την πύρινη λαίλαπα. Είμαστε στη διαδικασία της αποτύπωσης και της πρώτης αποτίμησης της κατάστασης. Άμεσα, αφού γίνει πλήρης καταγραφή της κατάστασης και βρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση – κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει, θα δρομολογήσουμε την τάχιστη αποκατάσταση των υποδομών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

