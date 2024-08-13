Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε Περίπτωση Φυσικών Καταστροφών

Οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και προς τους πολίτες παρέχει με εγκύκλιό του το Υπουργείο Υγείας με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές».

Ειδικότερα, συστήνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο πληθυσμός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της πυρκαγιάς όπως:

η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών,

η παραμονή σε κλειστούς χώρους,

η εξασφάλιση θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κατοικιών,

η παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους,

ο περιορισμός μετακινήσεων,

η μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού,

η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας από τον καπνό,

η διατήρηση της θερμοκρασίας σώματος και συχνή ενυδάτωση,

η συνδρομή σε άτομα χρήζοντα βοηθείας.

Συστάσεις για τη φάση αποκατάστασης των ζημιών μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς:

μέτρα για την προστασία της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε περίπτωση βλαβών των συστημάτων ύδρευσης,

συστάσεις για την προστασία της υγείας από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια,

συστάσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας τροφίμων,

συστάσεις για τη διαχείριση του αμιάντου και λοιπών επικίνδυνων υλικών κατά την αποκατάσταση των ζημιών των κατοικιών.

Καθαρισμός σπιτιών μετά από πυρκαγιά-Συστάσεις από τον ΕΟΔΥ:

Μην αφήνετε τα παιδιά σε καμία περίπτωση να έρθουν σε επαφή με τη στάχτη ή να παίζουν σε καμένο έδαφος

Ομοίως, απομακρύνετε από τη στάχτη και το καμένο έδαφος κατοικίδια

Κατά τη διάρκεια των καθαρισμών, συστήνεται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

Μάσκα προσώπου με πολύ καλή εφαρμογή στη μύτη και στο στόμα. Ιδανικά συστήνεται μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο κατακράτησης σωματιδιών άνω του 95%. Άτομα με καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να συμβουλευθούν τον θεράποντα ιατρό τους πριν από τη χρήση μάσκας.

Προστατευτικά γυαλιά για οφθαλμική προστασία με πολύ καλή εφαρμογή στη μύτη και το πρόσωπο.

Γάντια

Μακριά ρούχα και κλειστά παπούτσια. Προβείτε σε πολύ καλό καθαρισμό του σώματος και των ρούχων, με άφθονο σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση τους.

Αποφύγετε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη διασπορά στάχτης στον αέρα από τη χρήση κοινών σκουπών με κοντάρι.

Σκουπίστε απαλά τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από τη σκόνη και κατόπιν χρησιμοποιήστε υγρά πανιά για περαιτέρω καθαρισμό. Για τις εσωτερικές επιφάνειες συστήνεται επίσης η χρήση ηλεκτρικών σκουπών που περιέχουν φίλτρα HEPA.

Αλλάξτε ή/και καθαρίστε όλα τα φίλτρα των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερη ποσότητα νερού για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς της στάχτης στο έδαφος.

Συστήνεται η συλλογή της στάχτης σε πλαστικές σακούλες ή σε κατάλληλους περιέκτες για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς της.

Σε περίπτωση αδιαθεσίας, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.