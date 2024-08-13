Το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στον Βαρνάβα, και πώς πήρε τέτοιες διαστάσεις στην Αττική, θα βρεθεί στο «μικροσκόπιο» της πυροσβεστικής σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Αυτή τη στιγμή τα στελέχη της Δίωξης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν δύο στοιχεία: ότι η φωτιά έχει ξεκινήσει σχεδόν ταυτόχρονα από δύο σημεία, από τις αρχές του χωριού του Βαρνάβα και η δεύτερη κοντά στο γήπεδο. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, ενώ υπάρχει και αναφορά για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς ήταν Κυριακή, και γινόντουσαν συγκεντρώσεις με ψησταριές η οποία διερευνάται.





Την Τρίτη οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, οι οποίες πάντως είναι ελεγχόμενες, έχει γίνει χαρτογράφησή τους για το αν καίνε κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή δασικές εκτάσεις, ενώ το έργο της πλήρους κατάσβεσης ενδεχομένως να διαρκέσει από μια εβδομάδα έως 10 ημέρες. Ηδη 10 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα πραγματοποιούν διαβροχές, προκειμένου να διευκολύνουν τα πεζοπόρα τμήματα για να σβήνουν και τα τελευταία «καντηλάκια» που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα.



Σε ό,τι αφορά την καταστροφή οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 100 χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, με το πύρινο μέτωπο να φθάνει και τα 30 χιλιόμετρα. Θα γίνει πλήρης καταγραφή των καταστροφών από κράτος και δήμους για ενισχύσεις και αποζημιώσεις.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα τοποθετηθούν κάμερες σε μεικτές ζώνες, δηλαδή σε αστικό ιστό και δασικό περιβάλλον, για τον εντοπισμό της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, αλλά και τυχόν εμπρηστών, ενώ στόχος είναι και η χρησιμοποίηση δορυφορικών συστημάτων για τον εντοπισμό των πυρκαγιών εν τη γενέσει τους.

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς για την Τετάρτη σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τετάρτη 14 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους).

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Πόσα εναέρια μέσα επιχείρησαν κατά τη μεγάλη πυρκαγιά

Δεκάδες εναέρια μέσα επιχείρησαν τις ημέρες της πυρκαγιάς στη βορειοανατολική Αττική σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στις 11 Αυγούστου: 29 εναέρια μέσα (14 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα)

Στις 12 Αυγούστου: 36 εναέρια μέσα (17 αεροσκάφη και 19 ελικόπτερα)

Στις 13 Αυγούστου, από το πρώτο φως έως τις 13:00: 20 εναέρια μέσα (10 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα)

Τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν στην πυρκαγιά «σε κύκλους», δηλαδή δεν επιχειρούσαν όλα ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή, καθώς κάποια έκαναν ρίψεις και κάποια άλλα είτε ανεφοδιάζονταν με καύσιμα είτε τροφοδοτούνταν με νερό προκειμένου να επιχειρήσουν ξανά στο πεδίο.

Χθες Δευτέρα, το χρονικό διάστημα από τις 19:30 έως τις 21:00 επιχειρούσαν σε όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς 20 εναέρια μέσα.

Νέα πύρινη εστία στο Γραμματικό την ώρα που ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ ήταν στον «αέρα»

Στο μεταξύ, πύρινη εστία ξέσπασε στο Γραμματικό σε κατασκευή που φιλοδοξούσε κάποια ζώα ενός ιδιοκτήτη, την ώρα που βρισκόταν στον «αέρα» του δελτίου του ΣΚΑΪ ο ρεπόρτερ του Σωτήρης Μπαρσάκης. Πιο πέρα υπάρχει και το σπίτι του ιδιοκτήτη των ζώων.

Πάντως, κοντά στο σημείο υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες που αναμένεται να επέμβουν άμεσα.

Πηγή: skai.gr

