Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε στην πόλη της Κοζάνης σε βάρος 51χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, ο 51χρονος κατήγγειλε ότι μέσα Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους εξαπατήθηκε, καθώς μετά από εύρεση αγγελίας πώλησης αυτοκινήτου σε ψηφιακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινώνησε με άγνωστο άτομο και αφού πείσθηκε για το αληθές αυτής, κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό, συνολικά το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 25χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του αριθμού τηλεφώνου και μίας 42χρονης ημεδαπής, η οποία είναι κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στην οποία μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

