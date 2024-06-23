Να μείνει εκτός του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί για τα τέλη Ιουνίου στο Δημόσιο για άτομα με αναπηρία κινδυνεύει η κόρη της όπως καταγγείλει στον ΣΚΑΪ, μια μητέρα.

Παρά το γεγονός πως η κόρη της έχει 87% αναπηρία, μια μητέρα καταγγείλει πως αν και έχει καταθέσει τα χαρτιά για να περάσει η κόρη της από την αρμόδια επιτροπή και να πάρει την πιστοποίηση που απαιτείται περιμένει να ειδοποιηθεί από τον Ιανουάριο.

Όπως της είπαν το σύστημα έχει μπλοκάρει γι' αυτό και υπάρχει η καθυστέρηση. Ο ΣΚΑΪ επικοινώνησε με τον υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη ο οποίος με τη σειρά του έκανε λόγο για ιατρικό λάθος, αφού όπως είπε οι γιατροί δεν πάτησαν την οριστικοποίηση της αίτησης και δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

Υπενθυμίζεται, ότι τέλη Ιουνίου προκηρύσσονται 1.600 θέσεις για άτομα με αναπηρία στο δημόσιο με την μητέρα να φοβάται ότι η κόρη της δε θα προλάβει μέχρι τότε να πάρει την πιστοποίηση.

Μάλιστα, πριν από τρία χρόνια δεν αναγνώρισε η επιτροπή την αναπηρία της κόρης της και δεν πήρε την πιστοποίηση.

«Κάθε φορά που λήγει η πιστοποίηση και πρέπει να καταθέσουμε τα χαρτιά από την αρχή παίρνει μήνες. Επίσης πρέπει να κοιτάζω και την ασφάλεια του παιδιού γιατί εφόσον κόβεται το επίδομα δεν έχει ασφάλεια το παιδί» αναφέρει η μητέρα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί».

«Έχει τύχει ένα χρόνο να μας περνάνε από επιτροπή σε επιτροπή» συμπληρώνει.



Πηγή: skai.gr

