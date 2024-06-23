Στην αυτόφωρη σύλληψη 36χρονου για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.

Χθες το πρωί, ο άνδρας αποπειράθηκε να διαρρήξει ταξί στο κέντρο της πόλης, όμως έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και συνελήφθη άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5.440 δηνάρια Σερβίας, 27 δαχτυλίδια μονόπετρα, καθώς και μία τραπεζική κάρτα τρίτου ατόμου, για την οποία διαπιστώθηκε πως είχε δηλωθεί κλοπή λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

