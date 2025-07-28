Λογαριασμός
Σε εξέλιξη η φωτιά στα Λιβερά Κοζάνης - Καίει σε δύσβατο σημείο (Βίντεο)

H πυρκαγιά καίει σε δύσβατη περιοχή -  Στο σημείο βρίσκονται 57 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα και 13 οχήματα - Από το πρωί, δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν και ρίψεις νερού

Κοζάνη φωτιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Λιβερά Κοζάνης, μετά την αναζωπύρωση το πρωί της Δευτέρας.

Η φωτιά καίει σε χαράδρες σε ορεινό σημείο με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύουν οικισμοί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται 57 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα. Από το πρωί, δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν και ρίψεις νερού προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αρέθουσας του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

