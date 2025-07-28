Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Λιβερά Κοζάνης, μετά την αναζωπύρωση το πρωί της Δευτέρας.
Η φωτιά καίει σε χαράδρες σε ορεινό σημείο με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύουν οικισμοί.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται 57 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα. Από το πρωί, δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν και ρίψεις νερού προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση.
Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αρέθουσας του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.
