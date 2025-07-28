Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές κινητής Nova σε Αττική, Εύβοια, Κύθηρα, Μεσσηνία και Χανιά

Η Nova, μέλος της United Group, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών σε περιοχές της Αττικής, Εύβοιας, Κυθήρων, Μεσσηνίας και Χανίων Κρήτης, ενημερώνει τους συνδρομητές της, ότι βρίσκεται κοντά τους, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας.

Ειδικότερα, η Nova, ήδη από τις 27/07/2025, προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές της στις πληγείσες περιοχές, 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και απεριόριστα GB στο κινητό τους.

Η παροχή ισχύει από 27/07/2025 έως και 10/8/2025 και αφορά σε συνδρομητές κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής, ιδιώτες και επαγγελματίες. Οι συνδρομητές ενημερώνονται με SMS στο κινητό τους για την ενεργοποίηση των παροχών.

Επιπλέον, η Nova έχει αναστείλει τις εισπρακτικές ενέργειες φραγής για τις υπηρεσίες Σταθερής & Internet, Κινητής και συνδρομητικής Τηλεόρασης, στις εν λόγω περιοχές.

Ενημερώνει επίσης ότι, από την πρώτη στιγμή, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έθεσε υπό 24ωρη παρακολούθηση τις πληγείσες περιοχές, για άμεση αποκατάσταση τυχόν τεχνικών θεμάτων. Οι τεχνικοί της Nova συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές και την Πολιτική Προστασία επεμβαίνοντας, όπου είναι εφικτό, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι λειτουργίες των δικτύων.

Πηγή: skai.gr

