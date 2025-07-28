Αυτοψία στις καμένες περιοχές του Δήμου Διονύσου πραγματοποιεί σήμερα, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο ίδιος ανέφερε πως μέχρι τη Δευτέρα οι δήμοι πρέπει να συγκεντρώσουν τους φακέλους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει η πρώτη φάση της κρατικής αρωγής. Η πρώτη φάση θα είναι από 2 έως 6 χιλιάδες ευρώ και έκτακτο βοήθημα 600 ευρώ για οικοσκευές.

Αυτές τις ημέρες 15 άτομα φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία από τον δήμο και σύντομα μπορούν να ξεκινήσουν την εύρεση σπιτιού με επιδότηση 500 ευρώ το μήνα για 2 χρόνια.

Ο υφυπουργός ευχαρίστησε τους πυροσβέστες για την υπεράνθρωπη προσπάθεια τους, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες μέχρι τέλους.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του δήμου 8 σπίτια έχουν υποστεί μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές στο Κρυονέρι και τώρα ξεκινά και η καταγραφή από τα κλιμάκια.

Η επίσκεψη του υφυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την άμεση αποτίμηση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και τη στοχευμένη παροχή κρατικής αρωγής.

Η επόμενη μέρα μετά τη φωτιά στο Κρυονέρι - Στάχτη τα σπίτια, σε απόγνωση οι κάτοικοι

Απελπισία προκαλούν οι εικόνες από το Κρυονέρι μετά την καταστροφική πυρκαγιά, η οποία δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά της.

Η επόμενη μέρα έφερε στο φως το μέγεθος της καταστροφής: σπίτια κατεστραμμένα, περιουσίες χαμένες, και κάτοικοι βυθισμένοι στην απόγνωση καθώς αντικρίζουν το βίος μιας ζωής να έχει γίνει στάχτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.