Ένας 45χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικες, σε εμπορικό κέντρο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Οι δύο έφηβες, 15 και 16 ετών, ενημέρωσαν την Άμεση Δράση, με τον 45χρονο να συλλαμβάνεται εντός του εμπορικού κέντρου.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

