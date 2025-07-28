Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι φωτιές που ξέσπασαν χθες και προχθές σε Εορδαία Πτολεμαΐδας, Κύθηρα, Μεσσηνία, Αττική, Εύβοια, Χανιά ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Λακωνία.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε όλα τα πεδία των πυρκαγιών και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες.

Η πυρκαγιά στην Εορδαία Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι έρπουσα καίγοντας υπόροφη βλάστηση. Στο πεδίο παραμένουν 52 πυροσβέστες με 11 οχήματα κι ένα πεζοπόρο τμήμα. Το έργο τους συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από ελικόπτερο.

Στα Κύθηρα επιχειρούν 67 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος, 22 οχήματα και Εθελοντές καθώς και εναέρια μέσα.

Υπενθυμίζεται πως στη Δροσοπηγή Αττικής, το Σάββατο διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τέσσερις πολίτες στα νοσοκομεία Αγία Όλγα και Ευαγγελισμός, ενώ ένας πυροσβέστης διακομίσθηκε με εγκαύματα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Στο σημείο επιχειρούσαν

Στην Πολυθέα Μεσσηνίας, οι πυροσβέστες έφτασαν τους 100 με 5 ομάδες δασοκομάντος, 30 οχήματα και Εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου. Σημειώνεται πως το Σάββατο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε ένας ηλικιωμένος με κινητικά και αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στην περιοχή Τριάδα του δήμου Μεσσαπίων Ευβοίας, οι δυνάμεις άγγιξαν τους 135 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, 38 οχήματα και Εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου. Η πυρκαγιά εξελισσόταν σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή και το Σάββατο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας συνολικά 6 πυροσβέστες εκ των οποίων δύο με εγκαύματα και τέσσερις με παθολογικά προβλήματα.

Στην περιοχή Τεμένια Χανίων, είχαν σπεύσει 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος και 32 οχήματα.

