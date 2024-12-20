Σήμερα, στις 13:30 το μεσημέρι, στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Κώστα Χαρδαβέλλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, σε ηλικία 79 ετών.
Η σορός του θα μεταφερθεί στις 12 το μεσημέρι στον ιερό ναό για όποιον θέλει να τον αποχαιρετίσει.
Επιθυμία της οικογένειας είναι η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, γιαυτό απευθύνει παράκληση να μην παρευρεθεί κόσμος στο κοιμητήριο, αλλά μόνο στην εξόδιο ακολουθία.
Επίσης, η οικογένεια επιθυμεί να μην σταλεί κανένα στεφάνι αλλά τα χρήματα να διατεθούν για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΣΗΕΑ, στη μνήμη του.
