Έως και σήμερα Παρασκευή 20/12 οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2025 μπορούν να υποβάλουν την αίτηση - δήλωση συμμετοχής.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr , στον σύνδεσμο «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Το υπουργείο Παιδείας, με σχετική ανακοίνωση ενημέρωσε σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025 και τα παρακάτω:

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές , τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού , πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο στρατό, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο λιμενικό ή στο εμπορικό ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2025. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα στρατολογικά γραφεία, τα αστυνομικά τμήματα, την πυροσβεστική και το λιμενικό αντίστοιχα, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια υπουργεία.

, τις Σχολές της Ακαδημίας, τις Σχολές του Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του , πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο στρατό, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο λιμενικό ή στο εμπορικό ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2025. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα στρατολογικά γραφεία, τα αστυνομικά τμήματα, την πυροσβεστική και το λιμενικό αντίστοιχα, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια υπουργεία. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα). Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2023 ή το 2024 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την αίτηση-δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2025).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2023, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2024, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024.

Όσοι υποψήφιοι, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την αίτηση-δήλωση. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι αυτής της ειδικής κατηγορίας (που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς των νοσοκομείων), δύνανται να υποβάλλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Αν ωστόσο κάποιος από τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις, επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλει την αίτηση-δήλωση της παρούσας ώστε να μπορεί να συμμετάσχει κανονικά και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025

Παράλληλα, υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει του συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, που αφορούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025.

Η Υπουργική Απόφαση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.