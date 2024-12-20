Λογαριασμός
Καβάλα: Ένας νεκρός από φωτιά σε οικία - Στο νοσοκομείο μια γυναίκα

Το σπίτι που ζούσε το ζευγάρι ήταν εγκαταλειμμένο και δεν είχε ρεύμα - Ερευνώνται τα αίτια 

Πυροσβεστική

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε σπίτι στη συνοικία της Χωράφας στην Καβάλα.

Τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η σύζυγός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι ζούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα στο σπίτι, το οποίο πριν ήταν εγκαταλειμμένο και δεν διέθετε ηλεκτρικό ρεύμα.

