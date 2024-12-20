Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε σπίτι στη συνοικία της Χωράφας στην Καβάλα.

Τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η σύζυγός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι ζούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα στο σπίτι, το οποίο πριν ήταν εγκαταλειμμένο και δεν διέθετε ηλεκτρικό ρεύμα.

Πηγή: skai.gr

