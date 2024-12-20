Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα, Παρασκευή, ζήτησε και έλαβε χθες Πέμπτη ο 33χρονος Γάλλος, για τον θάνατο της 36χρονης την οποία τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό του το μεσημέρι της Τετάρτης στις 18 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο.

Ο κατηγορούμενος έφτασε το πρωί της Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Σε βάρος του 33χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 18 Δεκεμβρίου, ο κατηγορούμενος τραυμάτισε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα, η οποία μόλις είχε παρκάρει το όχημα της και έβγαινε από αυτό, οδηγώντας το όχημά του προς την κατεύθυνση που εκείνη βρισκόταν, σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Γ. Καρούτσος, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι πρόκειται για έναν ψυχικά ασθενή άνθρωπο. Ο κ. Καρούτσος χαρακτήρισε ειδεχθές το έγκλημα, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος λόγω της ψυχικής του κατάστασης, δεν καταλάβαινε τι έκανε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης.

Πηγή: skai.gr

