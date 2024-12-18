Μία διευκρίνιση θέλησε να κάνει η παρουσιάστρια του Happy Day, Σταματίνα Τσιμτσιλή, που μίλησε με τη σύζυγό του Μαρία Παναγοπούλου, για την αιτία θανάτου του Κώστα Χαρδαβέλλα, η οποία δεν ήταν ο καρκίνος που είχε περάσει και είχε ξεπεράσει χρόνια πριν γράφοντας μάλιστα και βιβλίο για την περιπέτεια της υγείας του.

«Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί το πρωί μίλησα με τη Μαρία που ήταν στο νοσοκομείο και κανόνιζε τα διαδικαστικά. Ο Κώστας Χαρδαβέλλας δεν έφυγε από τον καρκίνο και αυτό είναι κάτι που θέλει να το ξεκαθαρίσουμε η Μαρία. Εδώ και ένα χρόνο, μάλλον μετά τον κορονοϊό που πέρασε -δεν τους το έχουν πει ξεκάθαρα αλλά μάλλον μετά- άρχισε σιγά σιγά η υγεία του να παίρνει την κατιούσα» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε:

«Άρχισε να παρουσιάζει διάφορα ζητήματα υγείας, επηρεάστηκε η φωνή του, έψαχναν με εξετάσεις να δουν τι συμβαίνει, αλλά δεν τα κατάφεραν να πάρουν σαφή απάντηση, παρόλο που είχε περάσει όλες τις εξετάσεις. Δεν ξέρουν αν τα ζητήματα υγείας σχετίζονται με τον κορονοϊό, δεν τους το είπε κάποιος ξεκάθαρα.

Η υγεία του άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα εδώ και περίπου ένα μήνα. Χρειάστηκε οξυγόνο στο σπίτι, είχε χάσει πολύ βάρος και μπήκε στο νοσοκομείο με δυσκολία στο αναπνευστικό και τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει αυτή την τελευταία μάχη».

