Κως: Θύμα απάτης 42χρονη που επιχείρησε να αγοράσει αυτοκίνητο μέσω… διαδικτύου

Θύμα απάτης έπεσε μια 42χρονη από την Κω, όταν προσπάθησε να αγοράσει Ι.Χ. αυτοκίνητο, μέσω του Marketplace στο Facebook.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας kosnews24.gr, η γυναίκα εντόπισε, στη σελίδα αγοραπωλησιών του Facebook, ένα αυτοκίνητο που ήθελε να αγοράσει και στη συνέχεια επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υποτιθέμενο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο πωλητής της απέστειλε μέσω του viber τιμολόγιο- δελτίο αποστολής του αυτοκινήτου.

Αρχικά, η 42χρονη είχε καταθέσει 900 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό και στη συνέχεια άλλα 824 ευρώ. Όμως, με την ολοκλήρωση των συναλλαγών, ο υποτιθέμενος πωλητής διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί της.

