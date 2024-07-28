Πτολεμαΐδα: Νεκρός 19χρονος συνεπιβάτης μηχανής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Πτολεμαΐδας – Ασβεστόπετρας όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 17χρονος, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε χαντάκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξαιτίας της σύγκρουσης σκοτώθηκε ακαριαία ο συνεπιβάτης της μηχανής, ηλικίας 19 ετών ενώ σοβαρά τραυματισμένος είναι ο ίδιος.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους μετέφεραν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του συνεπιβάτη της μηχανής.

Τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Εορδαίας.

