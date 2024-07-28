Συνελήφθησαν χθες (27-07-2024) νωρίς το πρωί στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Ά Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, (16) αλλοδαποί διαφόρων εθνικοτήτων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιχειρούν να εξέλθουν από την ελληνική επικράτεια μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου, με τελικό προορισμό τους την Ιταλία ενώ όπως διαπιστώθηκε στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων εισόδου και παραμονής στη χώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή: skai.gr

