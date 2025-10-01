Ένας 56χρονο μια 59χρονη συνελήφθησαν σύμφωνα με την eleftheriaonline, την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας με την κατηγορία της παράβασης των νομοθεσιών περί προστασίας αρχαιοτήτων και της εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εις βάρος του ζευγαριού σχηματίσθηκε δικογραφία.

Στην Ασφάλεια Καλαμάτας υπήρχαν πληροφορίες για ύπαρξη αρχαίων αντικειμένων από ένα ζευγάρι σε κατάστημα με είδη δώρων και διατροφής στην Κορώνη.

Πράγματι, μετά από έρευνα που έγινε στο κατάστημα τους βρέθηκαν καλά κρυμμένα σε αποθήκη και κατασχέθηκαν δύο βάσεις αμφορέων και τμήμα σώματος αυτού, τέσσερα στόμια με λαβές και τμήματα σώματος αμφορέων, τρία αγγεία, πιθανώς υδρίες, με στόμια και λαβές, δύο αμφορείς, με λαβές, με βάση και τμήμα σώματος, δύο λαβές, μία υδρία, με στόμιο και λαβή και δύο άδειοι κάλυκες πυρομαχικών πυροβόλων/κανονιών.

Υστερα από γνωμάτευση αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, πρόκειται για ενάλια αρχαία αντικείμενα της Υστερορωμαϊκής περιόδου, από τον 3ο έως τον 7ο μ.Χ. αιώνα και πιθανολογείται πως προέρχονται από ναυάγιο που είχε γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης.

Πρόκειται για εμπορικού χαρακτήρα σκεύη που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση τροφίμων.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα, σύμφωνα με εκτίμηση αρχαιολόγου, εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για περαιτέρω εξέταση και εκτίμηση της αξίας τους.

Ο 56χρονος και η 59χρονη αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα έως ότου εκτιμηθούν τα κατασχεθέντα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Να σημειωθεί πως ο 56χρονος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

