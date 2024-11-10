Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν αρχαιοκάπηλοι για παράνομη ανασκαφή σε αυλή επιχείρησης

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 74, 71, 57 και 48 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ωραιοκάστρου για παράβαση της Νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι του Σαββάτου στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, κατελήφθησαν τρεις εκ των ανωτέρω να προβαίνουν σε παράνομη ανασκαφή με τομές μεγάλου βάθους, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία με σωληνώσεις ύδατος, κατ΄ εντολή του 74χρονου εντός αύλειου χώρου επιχείρησής του.

Κατασχέθηκαν Ι.Χ. Φορτηγό, δύο σωλήνες που οδηγούσαν από δοχείο δεξαμενής νερού σε αντλία νερού, ένας σωλήνας που οδηγούσε σε αυτοσχέδια κατασκευή αποτελούμενη από μειωτήρα, δύο μοτέρ, δύο πίνακες ρεύματος με καλώδιο περίπου 80 μέτρων, δύο στελέχη διάτρησης και πλήθος άλλων σωλήνων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

