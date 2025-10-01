Αποκαλυπτικά πορίσματα για τα «χρυσά» σπιτάκια ανακύκλωσης

Τα πορίσματα της επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου του ΥΠΟΙΚ και της εταιρείας ορκωτών λογιστών, που έκανε τον έλεγχο για λογαριασμό της περιφέρειας (σημερινής διοίκησης) φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα ο ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο της υπόθεσης του «πάρτι υπερκοστολογήσεων» στα σπιτάκια της ανακύκλωσης.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για προμήθεια πάνω από 200 σπιτιών ανακύκλωσης το 2020, αντί συνολικού ποσού 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Το 2023 έγινε ένας έλεγχος από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατέληξε σε κρίσιμα ευρήματα που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μιλάμε για έναν φωτογραφικό «στημένο» διαγωνισμό.

Αναλυτικότερα, οι δύο εταιρείες που συμμετείχαν- μια ελληνική και μια αμερικανική-, δεν είναι ανεξάρτητοι οικονομικοί φορείς αλλά τυγχάνουν κοινού οικονομικού συμφέροντος και στην πραγματικότητα αποτελούν μια εταιρεία αφού ο ιδιοκτήτης είναι το ίδιο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, η ελληνική εταιρεία, είναι η εμπορική αντιπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας στη χώρα μας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως ο ΕΔΣΝΑ, εν αντιθέσει προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, δεν είχε πραγματοποιήσει- όπως και όφειλε να κάνει- έρευνα αγοράς, για το από που θα αγοράσει τα φθηνότερα σπιτάκια, όταν έκανε την προμήθεια.

Η Επιτροπή, απευθύνθηκε ενδεικτικά σε κάποιες εταιρείες που πουλάνε το ίδιο προϊόν και διαπίστωσε πως μια συγκεκριμένη εταιρεία ανέφερε ως τιμή τέτοιων μηχανημάτων από 66.000 ευρώ έως 97.000 ευρώ ανά τεμάχιο.

Παρόλα αυτά, η ανάδοχος εταιρεία που επιλέχθηκε, πούλησε στον ΕΔΣΝΑ, στο Ελληνικό και τους υπόλοιπους δύο φορείς αντί 300.000 ευρώ.

Πέραν τούτου, τα σπιτάκια αυτά δεν ενέπιπταν ακριβώς στις πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές που περιέγραφε ο διαγωνισμός.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε παρόλα αυτά έγκριση για την προμήθεια τους, γεγονός το οποίο, επισημαίνεται εν κατακλείδι από την Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που υπογραμμίζει το γεγονός πως το προβληματικό της υπόθεσης δε διαπιστώθηκε.

Εξίσου σημαντική είναι, τέλος, η διαπίστωση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ότι μη νόμιμα ο ΕΔΣΝΑ ανέθεσε στην εταιρεία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» ουσιαστικά να παίρνει και τη διαχείριση και του περιεχομένου που προέκυπτε από αυτά τα σπίτια ανακύκλωσης.

