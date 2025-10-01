Ένα χαμηλό βαρομετρικό, δυτικά αυτή τη στιγμή της Ελλάδας, αναμένεται να επηράσει τη χώρα μας το επόμενο διήμερο. Ήδη από το βράδυ της Τετάρτης εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών της Δυτικής Ελλάδας, ώστε να αποφύγουν τις μετακινήσεις.
Δείτε την πρόβλεψη της Χριστίνας Σούζη:
Απόψε τη νύχτα και μέχρι αύριο το πρωί αναμένεται να έχουμε βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά. Μεγάλα ύψη βροχών αναμένονται στα Επτάνησα - πλην της Κέρκυρας που θα αποφύγει τις καταιγίδες σύμφωνα με την πρόβλεψη - στα δυτικά της Αχαΐας, στην Ηλεία, τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθηρα. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει πιθανότητα πλημμύρων, καλό όμως είναι οι κάτοικοι της υπόλοιπης Πελοποννήσου και στα δυτικά της Ηπείρου να είναι προσεκτικοί.
Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:
Αύριο Πέμπτη, τα έντονα φαινόμενα θα «χτυπήσουν» μετά το μεσημέρι την κεντρική Μακεδονία και κυρίως τους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Στη δε Κατερίνη, οι στροβιλισμοί του ανέμου θα είναι έντονοι.Το δε βράδυ της Πέμπτης έως την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα μεταφερθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Το σύστημα θα ηρεμήσει το σαββατοκύριακο.
