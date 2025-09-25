Ένας 77χρονος συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση. Στην έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε στην κατοχή του και φιάλη με ανθρώπινο έμβρυο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και 1 φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω, στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά.

Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων.

Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

