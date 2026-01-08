Δύο νεαρά άτομα έχασαν τη ζωή τους σήμερα το μεσημέρι, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σπίτι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το τραγικό περιστατικό συνέβη στην Κορινθία, στην Επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλλίων, κοντά σε καταυλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, ,με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα σε κατοικία και να τραυματιστούν θανάσιμα οι δύο επιβαίνονγτες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Υγ. Το βίντεο είναι από το korinthostv.gr

