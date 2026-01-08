Θάνατος 31χρονου από ξυλοδαρμό στην Πάτρα: Παραδόθηκε ένας 26χρονος

Παραδόθηκε στην αστυνομία, πριν από λίγη ώρα, ο 26χρονος που φέρεται ως ένας εκ των τριών βασικών εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του 31χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.News.

Υπενθυμίζεται πως τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ασφάλεια Πατρών, γνωρίζοντας πως αναζητούνται και ότι σε βάρος τους θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπόλοιπων ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

